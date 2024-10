“Buongiorno, pescheria”: maxi sequestro di pesce a Torre del Greco, Ercolano e Portici

Nell’ultima settimana, il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco e Portici, sotto il coordinamento del 4° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Campania, ha intensificato le attività di vigilanza e controllo per la tutela dell’ecosistema marino e delle filiere ittiche. L’operazione ha coinvolto pescherie, ristoranti e venditori ambulanti nei comuni di Torre del Greco, Ercolano e Portici, con oltre 30 ispezioni effettuate.

Sequestro di pesce e 12mila euro di sanzioni

Durante i controlli, in quattro ristoranti e altrettante pescherie sono stati trovati prodotti ittici, tra cui spigole, pesce spada, polpi e merluzzi, privi della necessaria etichettatura o serviti ai clienti senza la garanzia della tracciabilità. I titolari degli esercizi non hanno potuto fornire le informazioni richieste dalle normative europee e nazionali sulla provenienza dei prodotti, violando le disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare e tutela del consumatore.

A seguito delle violazioni riscontrate, sono stati elevati otto verbali di contestazione amministrativa, con una sanzione di 1.500 euro ciascuno, per un totale di 12.000 euro. Inoltre, circa 200 kg di prodotti ittici sono stati sequestrati per la successiva distruzione.

Le operazioni di contrasto alla pesca illegale e ai comportamenti non conformi proseguiranno con l’obiettivo di proteggere le risorse ittiche, l’ecosistema marino e garantire la tracciabilità del pesce in tutte le fasi della sua commercializzazione, a tutela dei consumatori.