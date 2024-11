ULTIM’ORA/ Ore 20.09, scossa di terremoto con epicentro sul Vesuvio: tutti i dettagli

Una scossa di terremoto con epicentro sul Vesuvio è stata registrata questa sera, 9 novembre 2024 alle ore 20.09 dai sismografi dell’INGV ed avvertita da una parte della popolazione.

Vesuvio, scossa di terremoto in serata

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata nella serata di oggi sabato 9 novembre nella zona del Vesuvio. L’evento sismico, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è avvenuto alle ore 20:09 circa, con epicentro a un chilometro di profondità nei pressi del vulcano. Sebbene la scossa sia stata avvertita in alcune località vicine, non sono stati segnalati al momento danni a persone o cose.

L’epicentro è stato localizzato, secondo i dati INGV, sul versante sud ovest del vulcano: i comuni più vicini all’evento sismico sono Torre del Greco e Torre Annunziata, oltre agli altri centri della costa vesuviana come Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Trecase e Pompei. Proprio in queste città pare che buona parte della popolazione, specie quella che si trovava ai piani alti degli edifici, abbia avvertito distintamente la scossa.

Normale attività sismica, il vulcano è costantemente monitorato

Dalle testimonianze immediatamente circolate sui social, alcuni segnalano di aver udito anche un boato al momento della vibrazione che, stando alle prime informazioni, sembrerebbe essere di tipo sussultorio. Gli esperti hanno più volte sottolineano come scosse di questa magnitudo siano comuni nella zona: eventi sismici di bassa intensità, come questo, non sono quindi indicativi di alcuna attività vulcanica imminente ma rappresentano un fenomeno naturale legato ai movimenti della crosta terrestre.

Le autorità locali e la Protezione Civile, nonché l’Osservatorio Vesuviano monitorano costantemente l’attività sismica e vulcanica del Vesuvio, una delle aree a rischio più sorvegliate d’Europa, con sistemi di rilevamento moderni e interventi tempestivi in caso di necessità. Non vi sono particolari preoccupazioni o raccomandazioni alla popolazione ma, come sempre in queste circostanze, si raccomanda di fare affidamento sempre ai canali ufficiali.