Sono in ospedale i tre ragazzi coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre 2024 nel comune vesuviano di Torre del Greco. I carabinieri della sezione radiomobile locale sono intervenuti in via Purgatorio 99 dopo la segnalazione di uno scontro tra due scooter.

Giunti sul posto, i militari hanno ricostruito immediatamente la vicenda. Alla base della carambola che ha portato allo scontro tra i due scooter, ci sarebbe un precedente impatto tra uno dei due mezzi a due ruote ed un’utilitaria guidata da un giovane di 21 anni.

L’auto avrebbe colpito frontalmente il ciclomotore, che aveva invaso la corsia di marcia opposta, alla cui guida c’era un 20enne con un passeggero appena maggiorenne.

Lo scooter, in seguito all’impatto, avrebbe colpito un altro motorino in marcia, guidato da un ragazzo di appena 14 anni.

I due giovani alla guida dei mezzi, di 20 e 14 anni, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca e non sarebbero in pericolo di vita. Il passeggero del primo scooter coinvolto è stato invece trasportato in gravi condizioni all’ospedale del Mare.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo in queste ore la dinamica esatta.