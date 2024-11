Progetto Erasmus+, gli studenti del liceo classico De Bottis volano in Spagna

Un progetto Erasmus+ fa volare gli studenti del liceo classico De Bottis di Torre del Greco alla scoperta della cultura spagnola, nella città di Cadice.

Erasmus+, sostenibilità e cultura europea al liceo classico “De Bottis”

Si chiama “Cultural Heritage e Benessere a Scuola” il progetto Erasmus+ pensato per promuovere il patrimonio culturale e il benessere scolastico attraverso la collaborazione con scuole europee della rete eTwinning.

La Commissione Erasmus del De Bottis coordinata dalla DS Letizia Spagnuolo e composta da Alessandra Gravina, Adele Cepollaro, Sara Architravo, Mariagrazia Scardaccione, Pina Sartore, Francesco De Angelis, ha duramente lavorato per l’ottenimento dell’Accreditation project 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214962 che ha letteralmente fatto volare alcuni studenti dell’istituto fino a Cadice, in Spagna, presso l’IES Antonio Muro di Puerto Real, dove sono stati accolti dalla dirigente scolastica Nieves Cano Iglesias.

Alla scoperta di Cadice, della Spagna, dell’Europa

Per arricchire ulteriormente l’esperienza formativa dell’istituto, il progetto prevede viaggi di mobilità per gli studenti in diversi paesi europei. Attualmente gli studenti sono in Spagna a sviluppare le proprie competenze in lingua spagnola, oltre a svolgere una serie di attività didattiche e culturali che arricchiranno il loro bagaglio di esperienze.

Successivamente, gli studenti avranno l’opportunità di recarsi in Finlandia e Croazia per attività in lingua inglese, favorendo così una completa immersione internazionale che rafforzerà competenze linguistiche, culturali e sociali.

Durante il soggiorno in Spagna, gli studenti stanno partecipando a un percorso didattico vario e stimolante. Tra le attività proposte: “Sustainability in action”, attività di giardinaggio e riciclo per promuovere la sostenibilità ambientale; “Unveiling Cadiz”, esplorazione della storia e della cultura di Cadice, con visite a siti archeologici e musei; “Flamenco & Nature”, workshop di Flamenco e attività di raccolta differenziata, per unire cultura e rispetto ambientale; “Cultural tourism in Sevilla”, visita alla splendida Siviglia, con tappe all’Alcázar e alla Cattedrale, per un’immersione nella storia e nell’arte spagnola.

Primo obiettivo: salute e benessere in prospettiva europea

Questo progetto, al quale l’istituto di viale Dalla Chiesa ha aderito, si articola su due obiettivi fondamentali che riflettono l’impegno del liceo classico De Bottis per una formazione a tutto tondo, all’insegna della salute, della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Il primo obiettivo è “Salute e Benessere”, Goal 3 dell’Agenda 2030: attraverso lo scambio di buone pratiche e le mobilità degli alunni, gli studenti si sensibilizzano al tema della salute e del benessere in una prospettiva europea e sostenibile. Le attività didattiche previste, in linea con il Green Deal europeo e le priorità del rapporto di autovalutazione scolastico, mirano a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli.

Tra le iniziative in programma: “Healt Approach”, una policy scolastica dedicata alla promozione di una scuola sana e inclusiva; “Clima entra nel piatto”, educazione alla corretta alimentazione e alla sostenibilità ambientale; “SOS Disease”, percorsi di prevenzione delle malattie rivolti ai giovani; “Aria pulita per l’Europa”, studio degli effetti del cambiamento climatico sulla salute e sull’ambiente; “Entriamo in eurocampo”, attività di volontariato ambientale per sensibilizzare gli studenti all’importanza della protezione del pianeta.

Cultura locale, un ponte tra Torre e Cadice

L’obiettivo numero 2 è la valorizzazione del patrimonio culturale: si mira a rafforzare la consapevolezza degli studenti sull’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promuovendo una connessione tra il patrimonio artistico, naturale e il tessuto socio-economico.

In linea con i percorsi formativi del liceo De Bottis, già arricchiti da visite a siti storici come il Vesuvio, Pompei ed Ercolano, si promuove la conoscenza e il rispetto dei beni artistici e culturali di rilevanza locale, nazionale ed europea.

Le attività didattiche in programma includono: percorsi educativi con istituti di ricerca e fondazioni culturali; studi sul rapporto tra il patrimonio culturale e temi quali ambiente, economia e turismo; approfondimenti sulle normative vigenti nei diversi paesi europei per la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Questa esperienza Erasmus+ permetterà di costruire una scuola più inclusiva e sostenibile, orientata a una formazione globale e rispettosa delle diversità culturali e ambientali. Un progetto che riflette una visione educativa all’avanguardia, che promuove la cittadinanza attiva e la consapevolezza dell’importanza di tutelare il patrimonio comune europeo.