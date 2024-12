“Arrivati come moschettieri, vi siete rivelati aguzzini”: Tania Strino scrive alla Turris

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Tania Strino, figlia di Vincenzo, indimenticata bandiera e vera e propria leggenda della Turris. Il suo è un grido estremo nei confronti di chi sta distruggendo i sogni di una città intera.

“Siete arrivati come moschettieri, vi siete trasformati in aguzzini”: Tania Strino scrive alla Turris

Da tempo oramai, quasi un anno, sopportiamo e subiamo una situazione assurda e irrispettosa. Doveva essere l’anno della festa 80 anni di storia, invece hanno deciso di no. Qualcuno ha deciso che 80 anni bastano, forse perché non li ha vissuti, non sa di cosa parliamo, chi siamo, quindi distruggere qualcosa verso cui si è apatici è facile, indolore, si trova anche il momento per sghignazzare, complimenti!

Il vostro scellerato, irrispettoso e superficiale, non lavoro, perché questo è per voi, ci sta distruggendo. Vi siete presentati come moschettieri e vi siete rivelati aguzzini, arroganti e presuntuosi! Ora BASTA, non meritiamo nulla di tutto quello fatto in questi mesi, ci avete divisi, ignorati, minacciati, per cosa? Perché c’era chi dall’inizio ha detto le vostre vere intenzioni, chi ha mangiato pane e TURRIS non lo deridi. ORA è arrivato il momento di spaccarvi la testa dove volete, ma rimediare è l’unica cosa che vi rimane da fare, ma il tempo è poco pochissimo, quindi MUOVETEVI.

Non ci interessano modi, nomi, voi passate, NOI NO, MAI. A proposito vi siete resi conto di chi è la TURRIS? È NOSTRA, MAI AVUTO PADRONI … SOLO DIGNITÀ, FEDE, APPARTENENZA … poi se un giorno vorrete essere umili e degni saremo e sarò felice di spiegarvelo.

ORA FATE PRESTO SALVATELA! PER TUTTO QUELLO CHE NON CONOSCETE.

Non è ora, non dovrà mai esserlo.

Tania Strino