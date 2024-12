Trovato in una pozza di sangue a 30 anni: c’è un fermato per l’omicidio a Torre del Greco

C’è già un fermato per l’omicidio avvenuto questa notte a Torre del Greco dove è stato ritrovato morto un uomo di 30 anni, forse di origine extracomunitaria. Il cadavere è stato identificato in via Gurgo, nella periferia sud della cittadina torrese, tra la litoranea e Viale Europa.

Uomo trovato morto a Torre del Greco: c’è un fermato

Stando agli ultimi aggiornamenti sarebbe stato fermato e portato in commissariato un uomo, anche lui extracomunitario, che al momento figura come principale sospettato del brutale delitto consumato nel pieno della notte. Sarebbero stati i residenti di via Gurgo a notare il corpo privo di vita del 30enne allertando immediatamente i soccorsi.

Della vittima al momento non si conoscono le generalità mentre trapelano dettagli inquietanti dell’omicidio. Il corpo senza vita del 30enne pare si trovasse in un’area sterrata, immerso in una pozza di sangue. Al giovane sarebbero state inferte più coltellate ma non è ancora chiaro se siano state sferrate da un singolo aggressore o da mani diverse. Al momento ancora nulla si sa sul movente che potrebbe aver spinto ad un simile crimine.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia del commissariato di Torre del Greco che dovranno indagare sul caso. La zona in cui è stato rinvenuto il corpo è poco densamente abitata, perlopiù singole villette e terreni. Saranno importanti, ai fini delle indagini, eventuali riprese di telecamere di sorveglianza private che potrebbero aver catturato dettagli relativi all’efferato crimine, ancora avvolto nel mistero.

A seguito del ritrovamento si sono precipitati sul luogo anche i sanitari del 118 che, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 30enne. Al momento le indagini condotte hanno portato all’identificazione e al fermo di un soggetto.