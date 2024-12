Gli auguri di Vetrina Immobiliare: “Nel 2025 vuoi vendere casa? Noi siamo la soluzione giusta”

Vincenzo Aliberti e lo staff di Vetrina Immobiliare

Una chiacchierata con gli amici e le amiche di Vetrina Immobiliare e con il CEO Vincenzo Aliberti: occasione per fare gli auguri di buon anno alla città di Torre del Greco ma anche per fare un punto sul mercato immobiliare.

Buon 2025 da Vetrina Immobiliare

È stato un anno in crescita quello che va terminando, per l’agenzia Vetrina Immobiliare, ed anche il 2025 si prospetta ricco di sfide. Complice il calo dei tassi di interesse – che dovrebbe proseguire pure per l’anno che verrà – è tornato ad essere più semplice acquistare casa.

Questo è il periodo giusto sia per comprare che, chiaramente, per mettere in vendita. In particolare a Torre del Greco, mercato di riferimento e core business dell‘agenzia di viale Ungheria 10, la domanda di abitazioni è sempre elevata: “La richiesta di immobili a Torre del Greco è tanta. Sono molti coloro che sono fuori e che vogliono tornare nella loro città”, spiega Vincenzo Aliberti.

“Così come sono tanti quelli che fanno di tutto per restare in città. Certo, la questione lavorativa spinge molti a partire, ma ciascuno tende a ritornare qui, appena può: c’è un forte sentimento di appartenenza nella popolazione torrese”.

Anche nell’immobiliare, come in tanti altri settori, fare rete è il vero valore aggiunto. Vetrina Immobiliare fa parte di Replat, un MLS che collega in un’unica piattaforma le offerte di acquisto e vendita di migliaia di professionisti del settore. “Siamo sul territorio ma aperti a soddisfare tutte le esigenze: essere in un network del genere ci consente di vendere immobili che si trovano anche fuori regione o mostrare a potenziali acquirenti lontani i nostri incarichi: cosa che accade spesso – peraltro – con successo”.

L’immobiliare è ancora l’investimento più scelto

La casa resta un punto di riferimento come investimento, sia per giovani che meno giovani. Aliberti ed il suo staff di professionisti non nascondono che Torre del Greco è un mercato bello ma complesso: “Ci sono circa 13.000 richieste di condono inevase. Gli immobili con problemi di varia natura sono tanti, l’importante è essere chiari sia con i compratori che con i venditori. Il nostro lavoro comincia nel valutare un valore idoneo per la compravendita, anche grazie ad un occhio costantemente attento al mercato”.

Sfatiamo un mito: “Gli appartamenti a Torre del Greco non sono cari. Rispetto ad altre città vicine, Torre è in una posizione privilegiata, c’è un’economia che si difende molto bene, il centro della città è molto appetibile e poi ci sono tante zone con un valore immobiliare più basso sia nella zona storica che verso la periferia. Quindi, è una città che può accontentare tutte le tasche”.

Da qui nasce quello che – più che uno slogan – è un vero e proprio mantra per Vetrina Immobiliare: “Abbiamo la soluzione giusta per tutti“.

“Torre non è cara, in Vetrina Immobiliare individuiamo i prezzi giusti per vendere”

Un mercato variegato è come un mare agitato: distingue i buoni marinai da tutti gli altri. Torre del Greco e le città limitrofe, con le loro difficoltà ed una certo divario reddituale tra le varie fasce della popolazione sono un banco di prova eccellente per Aliberti ed il suo staff, che spiegano quali sono i vantaggi a volte dimenticati di Torre del Greco: “A 7 minuti di auto gli immobili costano molto di più: Castellammare, San Giorgio a Cremano o la stessa Napoli. Nel capoluogo, il ‘paese del mare’ una percentuale bassissima di appartamenti riesce a scorgere il golfo: a Torre del Greco sono molte di più”.

“Anche nelle zone più economiche, come il porto o la Litoranea, c’è una vista spettacolare. E la vista (e di conseguenza la luminosità) è una di quelle cose che, quando si acquista un immobile, non si può migliorare o peggiorare. Gli spazi interni si redistribuiscono, i palazzi si ristrutturano, i posti auto si fittano: la vista spettacolare o ce l’hai o non ce l’hai”.

“Da piazza Vanvitelli a Torre per il mare della Litoranea”

Aliberti, infatti, ci racconta un aneddoto: “Avevamo la richiesta di una donna residente a Napoli, piazza Vanvitelli. Una delle zone più prestigiose d’Italia. Voleva però comprare una casa al mare non troppo lontana da Napoli. Le soluzioni erano due: Pozzuoli o la Litoranea di Torre del Greco. E lei ha scelto la seconda”.

Vendere casa in una settimana: “Noi ci riusciamo con un lavoro ‘su misura’”

Quanto tempo ci vuole per vendere casa, oggi ? “Mediamente una settimana, quindici giorni dal momento della messa in vendita all’ok del compratore. Il 95% degli incarichi vengono soddisfatti entro 90 giorni”, racconta Aliberti.

“Siamo tutti professionisti con partita IVA e patentino. Non facciamo un lavoro a braccio: ogni incarico viene studiato e vengono fatte proposte mirate. Andiamo direttamente dai potenziali acquirenti. È un lavoro tailor made, una pubblicità “studiata” e certosina a differenza di altri grandi marchi dell’immobiliare: per questo otteniamo risultati in tempi brevissimi”.

Propositi per il 2025 ? “Continuare ad espandere la forza vendita ma sempre collaborando con professionisti e persone già di comprovata esperienza, in controtendenza rispetto ad altre realtà dell’immobiliare. E chissà che non possa arrivare qualche espansione importante dell’agenzia sul territorio: ma vedremo tra qualche mese, per ora brindiamo al nuovo anno”.

Vetrina Immobiliare, contatti ed info

L’agenzia Vetrina Immobiliare si trova in Viale Ungheria 10 a Torre del Greco, a due passi dalla stazione dalla principale stazione della Circumvesuviana.

Telefono: 081 633 8579

Whatsapp: 331 852 2876

Facebook: Vetrina Immobiliare