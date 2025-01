Torre del Greco, tenta di rubare l’auto della polizia ma viene scoperto dai passanti: arrestato

Torre del Greco, uomo tenta di rubare l’auto della polizia in corso Avezzana

Un uomo ha tentato di sottrarre un veicolo della polizia parcheggiato mentre gli agenti erano occupati in controlli di routine, ma è stato arrestato dagli stessi poliziotti dopo che alcuni testimoni hanno lanciato l’allerta. Questo è il motivo per cui un uomo, la cui identità non è stata ancora rivelata, è stato fermato dalla Polizia in corso Avezzana, la strada che connette il centro di Torre del Greco con via Circumvallazione.

Torre del Greco, corso Avezzana: prova a rubare l’auto della polizia: scoperto dai passanti, arrestato

Poco prima delle 10, una persona è stata vista maneggiare attrezzi da scasso nei pressi di un’auto della polizia. Questa azione non è passata inosservata ai cittadini, che sono riusciti a avvisare gli agenti, i quali avevano lasciato il veicolo in sosta per effettuare controlli nelle vicinanze.

Giunti sul luogo, gli agenti si sono trovati davanti a un uomo che, alla loro vista, ha tentato di reagire utilizzando gli stessi strumenti con cui stava cercando di forzare una portiera, strumenti che, secondo quanto ricostruito, erano stati rubati poco prima da un negozio di calzolaio.

Dopo essere stato immobilizzato e ammanettato, mentre in zona si generava un certo trambusto tra i presenti, l’individuo è stato condotto presso il commissariato locale di via Sedivola. Si stanno cercando di comprendere le motivazioni dietro a questo gesto, che ha suscitato grande sconcerto e incredulità tra i presenti.