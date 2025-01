Turris, saluta anche Ricci: il difensore passa alla Sarnese

La Turris perde un altro calciatore della sua rosa. A lasciare i corallini è il turno del difensore Luca Ricci. L’esperto centrale dopo un anno di Turris ha deciso di sposare il progetto dell’ambiziosa Sarnese in Serie D.

Una perdita importante sia per i tifosi che per i restanti della rosa, visto che Ricci era un vero e proprio leader sia in campo che fuori. Specialmente nella “lotta” interna contro gli assenti vertici societari, che nelle ultimi mesi si sono contraddistinti per una gestione totalmente folle e assente.

Anche Ricci saluta la Turris, il centrale passa in Serie D alla Sarnese

La trattativa era già intavolata da qualche giorno con la Sarnese che ha voluto a tutti i costi il centrale, che a sua volta aspettava qualche segnale positivo dalla Turris in questo mese. Aspettative deluse e dunque la scelta di lasciare, scendendo nei dilettanti.

La Sarnese già ad inizio mercato aveva bussato alla porta dei corallini per Marcello Trotta, trattativa arenata per colpa del calciatore che ha preferito aspettare qualche proposta dalla Serie C. I granata con un progetto molto ambizioso vogliono chiudere al meglio questa stagione, per questo motivo la scelta è ricaduta su un calciatore esperto come l’oramai ex corallino.

Ricci è stato uno degli uomini chiave della salvezza lo scorso anno con Menichini al comando. Apprezzato da tutto il popolo corallino per il suo spirito e per la voglia di metterci sempre la faccia. Un leader dentro e fuori dal campo, specialmente quest’anno, quando la situazione di casa corallina è quella risaputa.

La Turris dunque continua a perdere pezzi e lunedì arriva la Casertana. Partita che si giocherà ma c’è ancora dubbio sulla presenza degli spettatori, per colpa delle ultime vicende in cui la squadra corallina è stata coinvolta.