Turris, Trotta pronto a volare in Spagna. Le ultime sul mercato in uscita dei corallini

In casa Turris si guarda ancora al mercato delle uscite. Salutato Stefano Esempio che è sceso di categoria in giornata odierna, i corallini sono pronti a perdere anche Marcello Trotta. L’attaccante che era oramai ai margini della rosa è pronto a partire, per lui ci sono alcuni club spagnoli.

A riportare la notizia sono i colleghi di TMW, l’attaccante ex Serie A dopo sei mesi molto deludenti nelle fila coralline, complice anche la difficile situazione ambientale è pronto a salutare. Non sarà la Cavese la sua prossima destinazione, bensì la Spagna, dove sulle sue tracce ci sono una serie di club tra Serie B e C iberica.

La Turris dunque perde anche l’ultima punta rimasta in rosa. E’ emergenza totale per i corallini in attacco, per gli ultimi tre mesi di campionato che hanno poco e niente da dire. La squadra di Torre del Greco domenica scenderà in campo contro l’Avellino con tantissimi giovani della Primavera. Nel mentre queste sono le ultime sull’attaccante riportate da TMW:

“E sembra essere partito anche per la definizione dell’addio dell’attaccante Marcello Trotta, che sembrava a un passo dalla Cavese proprio i primi giorni di mercato, ma lo scambio proposto dai blufoncè non trovò il gradimento della Turris, con l’operazione quindi saltata. Come però raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore è stato cercato anche in Spagna, da formazione di Segunda e Tercera Division, ma le trattative non sembrano essere decollate, con il professionismo italiano che rimane la prima scelta del classe 1992″.

“Che è pronto a lasciare la Campania, ma di fronte alla giusta offerta. Saranno quindi ore calde intorno al suo nome, sul quale si sta muovendo anche la Serie C, a ora con sondaggi esplorativi che potrebbero però anticipare l’affondo decisivo”.