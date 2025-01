Torre del Greco, a fuoco un’auto nel garage multipiano: nube tossica, vigili con le bombole d’ossigeno

Nel garage multipiano sotterraneo all’incrocio tra via Circumvallazione e via Cappuccini, a Torre del Greco, un’auto ha preso fuoco dopo un corto circuito, provocando un pericoloso incendio al secondo piano della struttura.

L’auto che ha preso fuoco da cui è scaturito l’incendio

Torre del Greco, incendio nel garage multipiano: a fuoco un’auto

Stando alle informazioni raccolte sul posto da Vesuviolive.it, le fiamme sarebbero divampate da una Smart: il guidatore, in compagnia della fidanzata, dopo aver messo in moto avrebbe visto del fumo fuoriuscire dalla vettura, allontanandosi per fortuna tempestivamente.

Non dovrebbero essere state coinvolte altre vetture: sul posto sono arrivate tre unità dei vigili del fuoco, che stanno provando a domare la nube tossica con un estrattore. Le forze dell’ordine sono entrate nel garage con le bombole d’ossigeno per evitare di inalare i fumi. Grande paura tra i residenti, invitati ad allontanarsi.

Seguiranno aggiornamenti.