Appello del sindaco Mennella: “Chi è interessato alla Turris si faccia avanti”

Dopo l’amara esclusione dal campionato di Serie C e la successiva sentenza di liquidazione giudiziale, la Turris è ufficialmente uscita dal panorama calcistico nazionale. Ma il futuro del calcio a Torre del Greco potrebbe non essere ancora scritto. A rilanciare la speranza è il sindaco Luigi Mennella, che ha lanciato un appello pubblico agli imprenditori interessati a far ripartire la prima squadra cittadina.

L’appello del sindaco Mennella per salvare la Turris

“Chi è interessato a rilanciare la prima squadra di Torre del Greco, si faccia avanti”. Un invito che ha il tono deciso di un’ultima chiamata, in un momento di grande incertezza. Il primo cittadino ha spiegato di essersi già mosso per ottenere un titolo sportivo utile a ripartire.

“Nelle settimane scorse – afferma il primo cittadino – come previsto dal regolamento federale in questi casi, abbiamo formulato specifica richiesta al presidente della Figc Gabriele Gravina per richiedere che fosse assegnato alla città di Torre del Greco, anche in sovrannumero, un titolo di Eccellenza. Le nostre costanti interlocuzioni con la Federazione hanno portato a importanti e significative aperture, ma nella sostanza non hanno ancora purtroppo prodotto risultati ufficiali. Della vicenda si sarebbe dovuto discutere nel consiglio federale dello scorso 19 giugno, ma purtroppo non è stato così. Salvo accelerazioni da noi ampiamente auspicate, la questione dovrebbe essere affrontata nella seduta del prossimo 8 luglio”.

Una data, quella dell’8 luglio, che però appare già troppo lontana per costruire qualcosa di solido in vista della stagione 2025/26.

“È mia intenzione aprire una manifestazione di interesse, al fine di sentire tutti i soggetti eventualmente interessati al titolo. Ma è evidente che partire dopo l’8 luglio, porterebbe a trascinare la vicenda praticamente a fine luglio. Sarebbe, tenuto conto anche dei tempi del calcio, troppo tardi per imbastire un progetto serio per la stagione 2025/26”.

Per questo, il sindaco ha deciso di giocare d’anticipo, rivolgendosi apertamente a chi potrebbe prendere in mano il futuro calcistico della città.

“Mi rivolgo a tutti gli imprenditori interessati a fare calcio a Torre del Greco, in primis a quelli della mia città. Chi ha intenzione di prendersi in carico l’eventuale titolo di Eccellenza che dovesse essere assegnato al sottoscritto, e tramite me a tutta Torre del Greco, si faccia avanti. Lo faccio con una proposta ufficiale, da far pervenire all’indirizzo email della mia segreteria (segreteriasindaco@comune.torredelgreco.na.it) entro e non oltre le ore 12 di martedì primo luglio 2025. Sarò io personalmente a convocare ogni singolo rappresentante dei gruppi imprenditoriali che si dovessero palesare e a valutare ogni proposta utile a garantire il futuro calcistico che merita Torre del Greco. È ovvio che, in caso di mancata assegnazione del titolo di Eccellenza, ogni intesa o prospettiva verrebbe automaticamente a decadere”.

La palla ora passa agli imprenditori locali e non solo. Torre del Greco aspetta una nuova realtà calcistica capace di raccogliere l’eredità della Turris e restituire entusiasmo a una piazza che non ha mai smesso di amare il calcio.