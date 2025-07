ORGOGLIO TORRESE/ Promozioni AIA, Aliberti e Ascione entrano in ambito Nazionale

Grande soddisfazione per la Sezione AIA di Torre del Greco, che celebra con entusiasmo la promozione in ambito nazionale di due suoi associati: Luigi Ascione, CAND (Arbitro in Serie D), e Vincenzo Aliberti, CON5 (Commissione Osservatori Nazionale – Calcio a 5).

Gioia per Aliberti e Ascione, arrivano le congratulazioni anche dall’AIA di Torre del Greco

Un traguardo prestigioso che premia l’impegno, la dedizione e la competenza dei due dirigenti arbitrali, da anni punti di riferimento nella vita sezionale e nella crescita tecnica e umana degli arbitri del territorio.

A farsi portavoce dell’orgoglio di tutta la Sezione è il Presidente Antonio D’Antonio, che insieme agli associati tutti, ha voluto rivolgere un caloroso messaggio di congratulazioni.

L’ingresso di Ascione e Aliberti nei rispettivi ruoli nazionali rafforza ulteriormente il legame tra la Sezione di Torre del Greco e le strutture centrali dell’AIA, confermando il valore formativo e tecnico del lavoro svolto sul territorio.

A entrambi, l’intera comunità arbitrale torrese rivolge un sincero in bocca al lupo, con la certezza che sapranno onorare questi nuovi incarichi con lo stesso spirito di servizio e professionalità che li ha sempre contraddistinti.