Turris, con Fabiano la suggestione è il ritorno di Marzio Celiento

Nel mercato caldissimo che precede la nuova stagione, un nome sta iniziando a circolare con sempre maggiore insistenza tra le mura del Liguori di Torre del Greco. Marzio Celiento, attaccante esperto e benvoluto dalla tifoseria della Turris, potrebbe essere uno dei primi volti nuovi per la formazione corallina, in vista della stagione 2025-2026. La trattativa per portarlo nuovamente sotto la guida di mister Franco Fabiano sta prendendo corpo, e potrebbe rappresentare non solo un rinforzo sul campo, ma anche un ritorno ai vecchi tempi per un legame che ha fatto la storia recente della Turris.

Celiento torna alla Turris? La suggestione è viva

Marzio Celiento, che in passato ha già vestito la maglia corallina, è uno degli attaccanti più apprezzati del panorama calcistico campano, noto per la sua solidità, il carisma e l’esperienza maturata nel corso della sua carriera. La sua possibile acquisizione dalla Turris rappresenterebbe un colpo di mercato significativo per la squadra, che quest’anno, dopo la retrocessione dalla Serie C, ripartirà dall’Eccellenza, ma con ambizioni chiare di risalire nel più breve tempo possibile. Il legame tra Celiento e Fabiano, che insieme hanno ottenuto la storica promozione in Serie C con la Turris, potrebbe rivelarsi il fattore decisivo per il ritorno dell’attaccante, che sarebbe pronto a rispondere “presente” all’appello del suo ex allenatore.

Franco Fabiano, tecnico che ha guidato la Turris alla promozione nel 2020, sembra avere grande fiducia nel talento e nella leadership di Celiento, e la sua presenza rappresenterebbe una solida base per costruire la squadra del futuro. L’arrivo dell’attaccante potrebbe dare un’importante scossa a tutto l’ambiente, che, nonostante la retrocessione, continua a credere nel progetto di rilancio della squadra.

Per ora sono solo voci, se ne riparlerà dopo l’ufficialità di Di Stefano e del tecnico torrese. Poi ci sarà il tempo del mercato, ma qualche ritorno in maglia corallina è possibile, Celiento in primis.