Colletta Alimentare del 15 novembre, l’associazione “Gli Occhi di Claudio” cerca volontari

Torna, come ogni anno, la Raccolta Alimentare per i più bisognosi: sabato 15 novembre Banco Alimentare, l’associazione nazionale che si occupa di condividere alimenti e beni di prima necessità con le persone in difficoltà, organizza una colletta alimentare che vedrà coinvolti quasi 12 mila punti vendita su tutto il territorio nazionale: la città di Torre del Greco non farà eccezione nel mostrare, ancora una volta, il suo cuore grande.

La raccolta a Torre del Greco è gestita dall’associazione “Gli Occhi di Claudio” che girerà per i supermercati per raccogliere beni di prima necessità per i bisognosi.

“Gli Occhi di Claudio” cerca volontari

In occasione della colletta alimentare, l’associazione che si trova in Via Ferrovia 6B a Torre del Greco cerca volontari che possano dare una mano nel raccogliere alimenti per i vari supermercati della città.

Gli interessati al volontariato durante la giornata del 15 novembre possono passare in associazione o contattare “Gli Occhi di Claudio” ai seguenti numeri di telefono: 3501120650 (solo WhatsApp) o 0818493604 (chiamate).

Che cos’è la Raccolta Alimentare

L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Nel 2024 la Raccolta Alimentare ha visto impegnati in tutta Italia circa 155 mila volontari nei quasi 12 mila punti vendita aderenti. Un impegno che ha portato alla raccolta di quasi 8 mila tonnellate di beni alimentari, grazie alla generosità di 5 milioni di cittadini che hanno contribuito in maniera volontaria.