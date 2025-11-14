Quarta giornata dei nazionali di Tennistavolo a Torre Del Greco: la classifica

La squadra di A2 al completo con anche Andrea Serpe coach e Gerardo Palladino capitano

Continua il Campionato per la Serie A2 di ASD Tennistavolo Torre Del Greco, attualmente al secondo posto della classifica. Domenica 16 novembre alle 15:30 si svolgerà la 4 giornata contro la squadra King Pong Roma.

La serie A2 di Torre Del Greco: i giocatori

La ASD Tennistavolo Torre Del Greco, militava già negli anni 70/80. Dopo un periodo di pausa, dieci anni fa, Andrea Serpe (coach della squadra) e Gerardo Palladino (capitano della squadra) riportano il Tennistavolo a Torre Del Greco, conquistando nel giro di due anni la serie A.

Le partite in casa della Serie A2 nazionale si disputano presso la scuola media statale G.Leopardi, la domenica alle 15:30, con ingresso gratuito. A rappresentare la squadra Antonio Pellegrini, Cristian Mellino e Francisco Ruiz e Norbert Tauler.

Torre Del Greco gioca anche nel campionato B1, con Michele Palladino, Davide Gammone, Fabio Landolfi, Raffaele Guastafierro, giovani del vivaio torrese, che giocheranno sabato 15 novembre alle 17:30 contro il Lecce.

Il Campionato di Tennistavolo è aperto anche ai più grandi con i campionati nazionali A1 veterani (over 40) con Andrea Serpe, Gerardo Palladino, Giovanni Illibato, Davide Gammone: negli ultimi anni la squadra di Torre Del Greco ha conquistato due medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo nazionali.

Il Tennistavolo, prevede gare a squadra ma è prevalentemente uno sport singolo, dove gli atleti sono impegnati non solo come sport di squadra ma anche individuale, nei tornei singoli in giro per l’Italia.

La classifica aggiornata di Tennistavolo A2-B1

La classifica attuale del campionato, iniziato a ottobre 2025 e che finirà con l’ultima giornata il 18 aprile 2026, vede:

Al primo posto Siracusa: 6 punti; seguito da Torre Del Greco 5 punti; Vita Sant’Elpidio e King Pong Roma ed Enna a 4 punti, Prato a 1 punto, e in fondo alla classifica Lucca e Pescara a 0 punti.