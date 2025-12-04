La festa dell’Immacolata a Torre del Greco si avvicina e i preparativi vanno avanti senza sosta. Tra le tante persone che si occupano dell’organizzazione, è sicuramente essenziale il ruolo di Riccardo Lamberti, storico costruttore del carro dell’Immacolata che ogni anno mette passione e tempo per regalare ai torresi il carro trionfale che porta la Madonna per le strade del centro cittadino l’8 dicembre.

“È un’emozione che si rinnova ogni anno”

Riccardo Lamberti ha parlato delle sue emozioni ai microfoni di Vesuvio Live, dichiarando che la sua emozione e voglia si rinnova ogni anno in questo periodo di festa per la città:

“È un’emozione che si rinnova perché l’amore e la voglia di vedere il carro in strada fa sempre lo stesso effetto. Certo per me è un lavoro a tutti gli effetti, ma in questo caso vince sempre la passione e l’amore.”

Riccardo Lamberti lavora al carro dell’Immacolata da quasi 30 anni e spera che la sua voglia e passione di fare venga trasmessa ai ragazzi più giovani per proseguire in questa tradizione:

“Quest’anno da dopo l’apprendistato con don Vincenzo Sorrentino che mi ha insegnato il mestiere sono 28 anni che faccio questo lavoro. Io da piccolo ero come i ragazzi che oggi si entusiasmano con i “carricielli”, ero un appassionato insieme ad un gruppo di amici: ma poi si cresce e ognuno prende strade diverse.

“Io sono rimasto in questa realtà perché all’epoca era un lavoro molto importante a Torre del Greco. Adesso deve succedere che un altro ragazzo come me si appassioni all’ambiente per far restare tutto ciò nelle mani dei torresi per dare continuità.”

Sono tanti i torresi che vorrebbero vivere in prima persona la festa dell’Immacolata e sono magari costretti a restare fuori città per vari motivi. Lamberti prosegue: “Io a differenza loro devo esserci per forza! (scherzando, ndr) pronto per qualsiasi problema alla struttura e sarò presente come sempre alla processione. Però oggi c’è un vantaggio che tanti anni fa non c’era: con i social puoi arrivare a Torre e vedere cosa sta succedendo, prima era proprio impossibile sapere cosa stesse accadendo. Bisognava immaginarlo”

