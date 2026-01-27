Turris, Baraldi annuncia l’addio da Casoria e continua i fitti colloqui con Mennella

Con una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, il presidente del Casoria, Fabio Baraldi, ha annunciato il suo addio alla società al termine della stagione in corso. Un messaggio sentito, carico di emozione, che ha colto di sorpresa tifosi e addetti ai lavori, segnando di fatto la fine di un capitolo importante per il club rossoblù.

Baraldi continua i colloqui con Mennella, torna sul banco il tema Turris

Nel suo intervento social, Baraldi ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questo percorso, affidando alle parole un bilancio umano prima ancora che sportivo: “quando decidi di cambiare, scopri che tante persone alla fine ti volevano bene, grazie perchè mi avete capito, nonostante tutto”. Un virgolettato che lascia trasparire il peso delle decisioni prese e il rapporto, non sempre semplice, con l’ambiente.

Contestualmente all’annuncio dell’addio, il presidente ha comunicato anche una novità logistica rilevante: le prossime partite del Casoria verranno disputate allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Una scelta che si inserisce in un progetto più ampio e che guarda già alla prossima stagione.

Proprio a Torre del Greco, infatti, Baraldi sta portando avanti i colloqui con il sindaco Luigi Mennella con l’obiettivo di trasferire il titolo sportivo del Casoria in città. Un’operazione ambiziosa che potrebbe consentire il ritorno del calcio con il nome della Turris, restituendo ai tifosi corallini una squadra pronta a rappresentare nuovamente la città. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma le basi, a quanto pare, sono già state gettate.