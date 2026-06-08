“Garage Broadway” conquista il pubblico: successo per i giovani dell’Oratorio San Vincenzo Romano

Una serata di emozioni, musica e partecipazione ha conquistato il pubblico dell’Oratorio San Vincenzo Romano, dove il 6 giugno è andata in scena la prima di “Garage Broadway“. Lo spettacolo, nato dall’entusiasmo e dalla creatività dei giovani della comunità, ha regalato ai presenti un viaggio coinvolgente tra alcuni dei musical più amati di sempre.

Dalla creatività dei giovani prende forma una nuova avventura teatrale

Il gruppo dell’oratorio ha deciso di creare uno spettacolo originale capace di unire opere come Pinocchio, Chicago e West Side Story. “L’idea è nata direttamente dai ragazzi. Abbiamo scelto di creare noi stessi uno spettacolo completamente nuovo in un unico grande mosaico“, ha spiegato Maria Bono, responsabile dello staff dell’oratorio.

Accoglienza, amicizia e crescita: il messaggio dell’oratorio

Dietro il successo della rappresentazione si nasconde un intenso lavoro: “Dal punto di vista della scrittura, abbiamo dovuto comporre dei testi ex novo e riuscire a ridurre grandi capolavori del musical mondiale in tempi accettabili per una serata, senza perderne l’essenza. Tra adulti, ragazzi e bambini si è creata fin da subito una splendida armonia“, – riflette Maria Bono – “lo spettacolo è la vetrina di ciò che l’oratorio vive ogni giorno: accoglienza, crescita condivisa e legami che restano nel tempo“.

Tra emozioni e nuovi progetti, cresce l’attesa per l’oratorio estivo

I lunghi applausi finali hanno sancito il successo della serata, ma per il gruppo si è trattato soltanto di una tappa di un percorso che continua.

“Speriamo che questa gioia contagi gli spettatori. Il nostro cassetto è sempre pieno di sogni e progetti. Ora ci stiamo preparando per il grande appuntamento dell’oratorio estivo, che ci vedrà coinvolti dal 24 giugno al 26 luglio“, ha annunciato Maria Bono.

A conclusione della serata, tutto lo staff ha rivolto un sentito ringraziamento a Don Raffaele, guida della comunità e punto di riferimento costante per tutte le attività educative e formative promosse durante l’anno.