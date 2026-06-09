Scoperta a Torre del Greco, coltiva piantagioni di cannabis a casa: una vera serra in cucina

Un 48enne è stato arrestato dai carabinieri a Torre del Greco per aver realizzato all’interno della sua abitazione una vera e propria serra di cannabis, con grandi piantagioni che occupavano l’intero ambiente cucina.

Torre del Greco, coltivava piantagioni di cannabis in casa

Alle ore 20:00 circa, i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco bussano alla porta del 48enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari, già ad un primo sguardo, percepiscono lo stato di degrado dell’appartamento.

Sulla destra c’è uno stendino e una parete giallastra con frasi incomprensibili su “passato, presente e futuro” oltre a macchie scure, bruciature, cartoni, un compressore con una molletta rotta e una sola ciabatta posata sopra. Nel bagno un parafango di un’auto, l’oblò di una lavatrice, due lavatrici logore e una scopa arresa sul pavimento.

In camera da letto il lampadario senza lampadina ha una catena troppo lunga e arriva quasi ad altezza bambino, tra sedie rotte, scatoloni, un materasso nero e un armadio senza ante. Ma è in cucina che la scena diventa surreale: lo spazio è occupato da una piccola serra per la coltivazione indoor. Ben 10 piante di cannabis sono custodite e dispongono di tutto l’occorrente necessario per germogliare: illuminazione artificiale, areazione e irrigazione.

Il 48enne ha quello che serve per produrre e conservare marijuana. Tra barattoli di pelati e sughi pronti, i carabinieri trovano anche il materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. L’uomo è finito in manette per detenzione e coltivazione di droga ai fini di spaccio. Resterà in casa, agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.