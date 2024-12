Ariete, l’oroscopo del 2025 di Paolo Fox

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno dell’Ariete

Nel corso dell’ultima puntata del 2024 di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’astrologo Paolo Fox ha illustrato segno per segno l’oroscopo del 2025. Questo è quello relativo all’Ariete.

Questo anno inizia sotto buoni auspici. I primi mesi del nuovo anno si rivelano molto fruttuosi. A marzo, aprile e maggio avrete l’opportunità di fare incontri significativi, innamorarvi e persino pensare a un bambino. Sarete in grado di accettare e affrontare le difficoltà. Giugno si preannuncia come un mese cruciale. Nella seconda metà dell’anno, avrà inizio un periodo particolare. Le responsabilità si faranno sentire maggiormente. Nel mese di agosto, cercate di difendervi da eventuali imprevisti sia in ambito lavorativo che affettivo.