Vergine, l’oroscopo del 2025 di Paolo Fox

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno della Vergine

Nel corso dell’ultima puntata del 2024 di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’astrologo Paolo Fox ha illustrato segno per segno l’oroscopo del 2025. Questo è quello relativo alla Vergine.

La Vergine inizia l’anno con una fase bassa. Giove è in posizione dissonante e si manifestano piccole tensioni a cui è difficile trovare una soluzione. Si avanza con dubbi e incertezze sia nel lavoro che nelle relazioni affettive. Per un segno così incline all’ordine, vivere in una situazione di confusione diventa problematico. A partire da giugno, però, Giove e Saturno si trovano in posizioni favorevoli. L’anno si concluderà in modo significativo, con settembre e ottobre che si preannunciano mesi cruciali.