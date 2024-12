Capricorno, l’oroscopo del 2025 di Paolo Fox

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno del Capricorno

Nel corso dell’ultima puntata del 2024 di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’astrologo Paolo Fox ha illustrato segno per segno l’oroscopo del 2025. Questo è quello relativo al Capricorno.

La vostra tenacia vi spinge a essere estremamente rigorosi nelle vostre relazioni. Il Capricorno trova equilibrio soprattutto nella propria compagnia. Tuttavia, per l’anno in corso, è fondamentale aprire il cuore. Per trovare un amore significativo, sarà necessario attendere la seconda metà dell’anno. Le coppie in difficoltà vivranno una primavera particolare sul piano emotivo, ma ci sarà l’opportunità di riallacciare i legami durante l’estate.