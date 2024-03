La UEFA richiama De Laurentiis: il Napoli dovrà parlare anche nel post-partita

Questa sera alle ore 21:00 il Calcio Napoli si gioca il passaggio del turno contro il Barcellona. Dopo l’1-1 dell’andata, gli uomini di Francesco Calzona sono chiamati a vincere per sognare i quarti di finale. Una partita dalle mille insidie, dove gli azzurri però possono dire la loro, sfruttando lo stato di forma di Khvicha Kvaratskhelia e non solo. Una partita che però è iniziata già qualche giorno fa, è quella giocata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che dopo l’ennesimo silenzio imposto (questa volta contro Sky), è stato richiamato dalla UEFA. Gli azzurri infatti sono stati obbligati a portare Calzona in conferenza stampa ieri e non solo.

La UEFA si impone, il Napoli dovrà sospendere il silenzio stampa

Una vera e propria lotta quella di Aurelio De Laurentiis, che dopo l’episodio successo prima di Napoli-Juventus, si è reso nuovamente protagonista avanti le telecamere. Nella giornata di ieri infatti ha sospeso in diretta l’intervista che Sky stava svolgendo con Matteo Politano, intimando il giocatore di allontanarsi e non parlare con la tv di Murdoch. Un episodio che ha fatto rapidamente il giro del web e che alla UEFA non è piaciuto affatto che ha voluto subito chiarire la situazione.

Infatti come riporta la Repubblica nella sua edizione odierna, la UEFA ha voluto chiarire la questione con la società azzurra. La direttiva è stata chiara, con Francesco Calzona che è stato obbligato a partecipare sia alla conferenza pre e post partita. Una scelta fatta per tutelare i tanti media presenti in Spagna e le tante televisioni che ad inizio anno hanno preso i diritti d’immagine della competizione a suon di milioni. In caso di mancata presenza del tecnico nel post-gara, la UEFA ha già annunciato che arriverà una pesante multa verso la società azzurra.