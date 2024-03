Il Napoli sarà impegnato domani sera contro il Barcellona allo stadio Olimpico di Montjuic nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Una partita fondamentale nelle dinamiche di una stagione, quella azzurra, che ha preso pieghe complicate ma che, in caso di qualificazione, potrebbe risollevarsi nell’umore e nelle ambizioni.

La squadra di Francesco Calzona, domani sera, si giocherà non solo l’accesso ai quarti di finale, ma anche e soprattutto la possibilità di mantenere vive ancora le proprie chance in chiave Mondiale per club a 32 squadre: gli azzurri sono infatti a 5 punti di distanza dalla Juventus nel ranking UEFA, ed in caso di vittoria e qualificazione contro il Barcellona si porterebbero a sole 2 lunghezze dai bianconeri.

Il risultato della sfida di andata ha lasciato intatte le percentuali di qualificazione: l’1-1 del Maradona, infatti, ha rimandato il discorso totalmente alla partita di ritorno, vista anche la recente cancellazione della regola dei gol segnati in trasferta. La rete siglata da Lewandowski a Fuorigrotta, infatti, non assumerà valore doppio nel caso di uno 0-0 al 90′.

CHAMPIONS LEAGUE | Barcellona-Napoli, le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Koundè, Martinez, Araujo, Cancelo; Oriol, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Traoré, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia