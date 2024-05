Carlo Ancelotti ieri sera ha conquistato la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni, da quando è tornato alla guida del Real Madrid. L’allenatore italiano, dato per ‘bollito’ da molti quando firmò per il Napoli, ha conquistato dal suo esonero risalente al dicembre 2019 la bellezza di 5 trofei nazionali e 3 internazionali, che potrebbero diventare ben presto di più.

Tutti i successi di Ancelotti il “pensionato bollito” dopo essere stato cacciato dal Napoli

Un’escalation di successi giunta dopo l’infelice parentesi partenopea ed il successivo passaggio all’Everton: due squadre con le quali Ancelotti evidentemente non è riuscito a lasciare il segno, nonostante il secondo posto conquistato con gli azzurri alla prima stagione.

Visto lo sportivamente drammatico momento che sta vivendo la piazza partenopea, reduce da uno storico scudetto conquistato 33 anni dopo l’ultimo grazie a Luciano Spalletti, in molti stanno sottolineando come Re Carlo sia stato forse troppo frettolosamente additato come “ex allenatore, venuto a trascorrere la pensione a Napoli”, come sottolineato anche da Fabio Capello ieri sera in diretta su Sky Sport: “Non dimentichiamoci un altro caso incredibile: da noi Ancelotti era stato dato per bollito…”, le parole dell’ex tecnico.

Cosa ha fatto e che trofei ha vinto Carlo Ancelotti dopo essere stato esonerato dalla SSC Napoli

Subentra sulla panchina dell’Everton a dicembre 2019, senza però riuscire ad incidere, conquistando in una stagione e mezzo un 12° ed un 10° posto.

Torna al Real Madrid 6 anni dopo, ed in tre stagioni conquista: 2 campionati (e un secondo posto), 1 Coppa del Rey, 2 Supercoppa di Spagna, 1 Supercoppa UEFA, 1 Mondiale per club, 1 Champions League (ed una da giocarsi nella prossima finale, oltre ad una semifinale l’anno scorso), oltre a 4 diversi premi come miglior allenatore dell’anno relativi al 2022.