L’Italia si sta preparando a Coverciano in vista degli imminenti Campionati Europei di calcio che si disputeranno in Germania tra giugno e luglio. Il portiere Gigio Donnarumma, originario di Castellammare di Stabia, ha parlato del suo rapporto con il commissario tecnico Luciano Spalletti, che pochi mesi fa ha ricevuto la cittadinanza partenopea.

Donnarumma dal ritiro dell’Italia: “Spalletti quando parla di Napoli si emoziona ancora”

L’estremo difensore è stato interrogato su quanto sangue napoletano scorra ancora nelle vene dell’allenatore che ha condotto la squadra azzurra ad uno storico tricolore solo un anno fa. Queste le sue parole a riguardo:

Spalletti parla napoletano? “Sì qualche parola. Non parla in napoletano stretto il mister, ma qualche parola la sa dire. Lui ha vissuto un’esperienza grandissima a Napoli, Napoli gli ha dato tanto. Si emoziona ogni volta quando si parla di Napoli e sono molto contento, sono molto contento di quello che si era venuto a creare a Napoli. Ora però è il nostro allenatore e speriamo di portare veramente gioia in tutto il Paese”.

Il legame tra il tecnico di Certaldo e la piazza partenopea difficilmente si spezzerà mai. Insieme hanno costruito qualcosa di eterno.