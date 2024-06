Il nuovo allenatore della SSC Napoli ha già scelto da tempo con chi andare a rimpiazzare il partente Victor Osimhen. Antonio Conte ha sempre avuto un pallino che porta nome e cognome ben precisi: si tratta di Romelu Lukaku. I due hanno fatto faville assieme, e come riporta il Corriere della Sera ci sarebbe stato già più di un contatto diretto.

“Ciao Romelu sono Antonio, hai perso 5 kg come ti ho chiesto?”. La richiesta di Conte a Lukaku

Il tecnico leccese avrebbe infatti già chiamato l’attaccante di proprietà del Chelsea, per chiedergli espressamente di raggiungerlo a Napoli quanto prima. Il belga, impegnato attualmente con la propria nazionale in vista di Euro 2024, è in cima alla lista di Conte, che come dimostrato in passato sa essere molto persuarivo.

Questo quanto riportato dal Corriere della Sera:

“Chi rimpiazzerà Mbappè a Parigi? Uno dei profili sondati è Kvaratskhelia di cui però Antonio Conte fatica a privarsi. È domani il grande giorno per la firma del tecnico leccese con Aurelio De Laurentiis, a Roma negli uffici della Filmauro: settimana prossima la presentazione. Il sogno dell’ex ct è Romelu Lukaku, a cui — raccontano — abbia già telefonato. «Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno»”.