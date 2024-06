L’ex capitano della SSC Napoli Lorenzo Insigne, che compie oggi 33 anni, è tornato nella città partenopea per festeggiare la recente nascita del figlio. Raggiunto dai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, il Magnifico ha commentato l’imminente arrivo di Antonio Conte alla guida degli azzurri.

Insigne torna a Napoli: “Conte è stata la scelta giusta. Farà una grandissima stagione”

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Insigne a Radio Goal:

“Sono a Napoli a festeggiare con la mia famiglia. Pochi giorni fa è nato mio figlio qui. Conte? E’ un grande colpo del Napoli. E’ un grande allenatore con un grande carattere. Sicuramente rialzerà il Calcio Napoli dopo un’annata così così. Il presidente De Laurentiis ha fatto la scelta giusta. Sicuramente Conte farà una grande stagione con il Napoli”.

Il talento di Frattamaggiore, trasferitosi in Canada nel luglio del 2022, ha fino ad ora realizzato con la maglia dell’FC Toronto 13 gol in 38 apparizioni ufficiali tra Mls e coppe. La sua esperienza in America è per ora stata costellata da un paio di infortuni seri che l’hanno tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Dopo il suo approdo oltre oceano, è stato escluso dal giro della Nazionale italiana, sia da Roberto Mancini che da Luciano Spalletti