Antonio Conte è il nuovo allenatore della SSC Napoli. La cena capitolina di ieri sera tra lui, suo fratello, il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, ha suggellato di fatto l’accordo tra le parti.

Lukaku e il Napoli sempre più vicini: “Continue telefonate con Conte, l’ha confessato”

Il tecnico leccese non ha mai nascosto il suo debole nei confronti dell’attaccante belga Romelu Lukaku, con cui ha lavorato ai tempi dell’Inter, e che sta cercando una nuova sistemazione dopo l’esperienza alla Roma. Di proprietà del Chelsea, che pare non lo ritenga utile alla propria causa, Big Rom è in costante contatto con Conte.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo chiamerebbe costantemente per convincerlo a sbarcare all’ombra del Vesuvio insieme a lui: “Prova a farsi raggiungere da Romelu Lukaku (di proprietà del Chelsea), considerato quasi la sua coperta di Linus. Non è un caso che l’attaccante belga abbia confessato a qualche suo ex compagno nella Roma delle frequenti telefonate con l’allenatore che più di ogni altro in carriera lo ha valorizzato”.

Lukaku è in cima alla lista dei desideri dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana come nome nuovo per l’attacco del Calcio Napoli, in sostituzione del partente Victor Osimhen.