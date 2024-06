Conte pronto a incontrare Giuffredi per sciogliere una volta per tutte il nodo Di Lorenzo-Napoli

Settimana decisiva per conoscere il futuro del capitano della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo. Secondo il giornalista Rai Ciro Venerato, il procuratore del calciatore Mario Giuffredi avrebbe rifiutato l’incontro chiesto dal nuovo tecnico Antonio Conte e dal direttore sportivo Giovanni Manna per discutere della sua eventuale permanenza in azzurro.

Di Lorenzo sulla via del tradimento: “Giuffredi irremovibile, non incontrerà né Conte né Manna”

Queste le parole di Venerato nel corso della Domenica Sportiva: “Poche ore fa il suo agente Giuffredi ci ha inviato un messaggio ribandendo che non incontrerà né Conte, né Manna: il suo assistito vuole lasciare il Calcio Napoli. È parere di molti che Di Lorenzo vuole andare alla Juventus, senza però resettare l’Inter, che però prima deve dismettere Dumfries”.

Una decisione che, se confermata, è destinata a creare un vero e proprio solco tra la piazza partenopea, il difensore ed il suo agente: l’immagine del capitano che ha alzato al cielo la coppa dello storico terzo scudetto con la maglia della Juventus rappresenterebbe uno smacco indelebile nei confronti della tifoseria azzurra.

Una scelta che cancellerebbe in un attimo una delle pagine più splendenti della sua carriera, e che marchierebbe a vita Di Lorenzo come il più meschino dei traditori.