Kvaratskhelia, messaggio d’amore ai napoletani: “Farò di tutto per renderli felici”

Ci ha pensato Khvicha Kvaratskhelia in persona a fugare ogni dubbio e perplessità sulla sua permanenza alla SSC Napoli. In un’intervista rilasciata al portale Imedinews il georgiano, impegnato con la propria nazionale in vista degli imminenti Campionati Europei di calcio che si disputeranno in Germania, ha parlato anche del suo rapporto con il popolo partenopeo.

Kvaratskhelia, parole d’amore verso i napoletani: “Farò di tutto per renderli felici”

Queste le parole di Kvaratskhelia, riportate dal portale Imedinews:

“Sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità”.

“Questa è una responsabilità molto grande, perché quando una persona ti apprezza, ti ama e tu sei in campo o fuori dal campo, devi cercare di apprezzarla il più possibile e non devi sbagliare, devi dar vita alle sue speranze. Inoltre lavoro duro e faccio di tutto per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto non solo per i tifosi lì a Napoli, ma anche per la Georgia. Continuerò così e cercherò di fare di più e rendere i miei tifosi più felici”.