Iniziano oggi con Germania-Scozia i Campionati Europei di calcio. Il Calcio Napoli sarà rappresentato da sei giocatori, per un totale di tre nazionali coinvolte. Si tratta di Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Michael Folorunsho per l’Italia, Stanislav Lobotka per la Slovacchia e Khvicha Kvaratskhelia per la Georgia.

Antonio Conte guarderà con particolare attenzione il girone E anche per vedere all’opera il Belgio di Romelu Lukaku, l’attaccante che il tecnico leccese vorrebbe portare all’ombra del Vesuvio in sostituzione del partente Victor Osimhen.

Europei al via, gironi e calendario dei sei calciatori del Napoli impegnati in Germania

I gruppi interessati sono i seguenti:

Girone B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

Gruppo E

Ucraina

Slovacchia

Belgio

Romania

Gruppo F

Portogallo

Repubblica Ceca

Georgia

Turchia

Il calendario dei calciatori della SSC Napoli agli Europei

Queste le partite che Antonio Conte guarderà con particolare attenzione, nelle quali saranno coinvolti i sei giocatori azzurri impegnati ai Campionati Europei di Germania 2024:

15 giugno – Italia-Albania

17 giugno – Belgio-Slovacchia

18 giugno – Turchia-Georgia

20 giugno – Spagna-Italia

21 giugno – Slovacchia-Ucraina

22 giugno – Georgia-Repubblica Ceca

24 giugno – Croazia-Italia

26 giugno – Slovacchia-Romania

26 giugno – Georgia-Portogallo