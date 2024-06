Fabrizio Romano annuncia: “Chiesa non rinnoverà con la Juventus. Il Napoli accelera”

Arrivano importanti novità sul fronte Federico Chiesa. L’esterno attualmente in forza alla Juventus è al centro di alcune vicende di mercato. La prima squadra interessata al fuoriclasse è proprio il Calcio Napoli, con Antonio Conte che ha chiesto a più riprese alla società azzurra di affondare il colpo. L’esterno è un pupillo del tecnico da anni, infatti l’allenatore leccese ci aveva provato già per il figlio di Enrico durante i suoi trascorsi al Chelsea e al Tottenham. Stavolta però il colpo può finalmente arrivare e le parole di Fabrizio Romano fanno sognare i tifosi azzurri.

Sogno Chiesa in casa Napoli. La Juventus rischia di perderlo, Conte chiede lo sforzo

Fabrizio Romano ha parlato così in un’intervista della situazione legata al futuro di Federico Chiesa: “La Juventus e Ramadani, agente di Federico Chiesa, hanno già deciso di incontrarsi dopo gli Europei per decidere il suo futuro. Nessuna trattativa per il nuovo accordo in questa fase, la Juve è ancora aperta alle proposte di cessione ma la decisione di Chiesa ci sarà solo dopo Euro 2024. Concentrazione totale sul campo. Però il Napoli si sta muovendo sotto specifica richiesta di Antonio Conte”.

Dunque tutto rinviato dopo la fine dell’Europeo. Altra questione in casa Napoli che non si chiuderà prima di inizio luglio, dopo quelle in uscita legate a Kvara e Di Lorenzo. Nel frattempo Federico Chiesa nell’esordio con la Nazionale di Spalletti ha messo in mostra tutte le sue qualità e le richieste per il calciatore saranno tante, sia dall’Italia ma soprattutto dall’estero. Antonio Conte però sembra essere stato chiaro, l’esterno è una delle priorità assolute e nel modulo dell’allenatore leccese si posizionerà a destra, come ha giocato per anni ai tempi della Fiorentina e anche in questo Europeo, con ottimi risultati.