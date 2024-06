Silenzioso e lavoratore per il suo Calcio Napoli, Antonio Conte nelle prime settimane d’azzurro ha dovuto tenere testa alle mille avventure del giugno partenopeo, tra procuratori infelici e calciatori abbindolati dalle parole dei propri agenti. I casi Kvara e Di Lorenzo sono molto stressanti specialmente per chi, come Conte, aveva questi due nomi al centro del progetto. Proprio sulla vicenda ha parlato Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli spiegando il pensiero del tecnico leccese sui due rebus che influiscono sul mercato del Napoli.

Conte furioso con gli agenti di Kvara e Di Lorenzo

Il giornalista ha voluto spiegare così le ultime giornate di Antonio Conte, tra richieste folli dei procuratori e calciatori che non si sono espressi con chiarezza: “Alla luce di tutto ciò che sta accadendo mi risulta, vuoi per le dichiarazioni del procuratore di Di Lorenzo, vuoi per quelle del procuratore di Kvara, da informazioni personali dico che è sceso in campo in modo importante Antonio Conte, dando un diktat assoluto: Di Lorenzo e Kvara non sono sul mercato, fanno parte del progetto, sono imprescindibili e non si muoveranno da Napoli”.

Nessuno si muoverà da Napoli

Ha poi continuato: “Conte, un po’ infastidito da tutte queste dichiarazioni dei procuratori, auspica che in tempi brevissimi si trovi la quadra della situazione e finisca questa vicenda. Non c’è una soluzione A e una soluzione B, quello di Conte è un diktat assoluto. Se lui ritiene un giocatore indispensabile il diktat è assoluto. E se Conte si mette in mente una cosa c’è una sola soluzione. Ha rivendicato a tutto l’ambiente il suo potere decisionale, per lui Di Lorenzo e Kvara non si muovono, per lui la questione è già chiusa”.