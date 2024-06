Rafa Marin è il primo acquisto stagionale della SSC Napoli. Secondo quanto riportato anche dal Corriere dello Sport, l’accordo con il Real Madrid sarebbe stato trovato a titolo definitivo, sulla base di 11 milioni di euro.

VIDEO/ Rafa Marin e i rituali prima di ogni gara: l’incredibile fede per San Benedetto Abate

Il quotidiano riporta anche i dettagli della recompra:

“Il Real Madrid potrà esercitare l’opzione di riacquisto tra due anni, nel 2026 a 25 milioni e nel 2027 a 35, ma se tra un anno il Napoli verserà altri 10 milioni nelle casse del Real Madrid, lo stesso club spagnolo potrà riacquistare il difensore al doppio del valore, dunque per 50 milioni nel 2026 e per 70 tra tre anni. Il prossimo passo, ora, è il suo arrivo in Italia, atteso ad inizio della prossima settimana. Le tappe saranno le solite: prima Villa Stuart per le visite mediche e poi la sede di FilMauro per la firma che anticiperà l’annuncio ufficiale”.

Negli ultimi giorni la pagina Instagram Cronache di Spogliatoio ha pubblicato un singolare video che vede il difensore spagnolo alle prese con una serie di rituali di devozione pre partita, che lo aiutano a trovare la concentrazione. Nato Carmona, città andalusa, Rafa Marin è molto devoto a San Benedetto Abate, così come tutta la sua famiglia. Una fede per il santo sviluppata anche per la presenza dell’eremo a lui intitolato a pochi chilometri da casa.

Nel video, si vede il calciatore baciare per dieci volte un suo santino, per poi riposizionarlo nell’armadietto. Poi si toglie la collana con il crocifisso, ripetendo lo stesso rito. Successivamente fa lo stesso con un rosario, per poi baciare sempre dieci volte i parastinchi, sui quali c’è la raffigurazione del santo, dopo una preghiera.