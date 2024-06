Branislav Jarusek, procuratore del centrocampista slovacco della SSC Napoli Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di RTV, parlando del futuro del suo assistito.

L’agente di Lobotka: “Avevamo chiuso con il Barcellona, poi hanno cacciato Xavi”

Queste le dichiarazioni di Jarusek, che ha svelato di aver chiuso mesi fa un accordo con l’FC Barcelona, salvo poi dover cambiare le carte in tavola dopo l’esonero dell’allenatore Xavi Hernandez. Inoltre, l’agente di Lobotka, ha raccontato di essere ancora in contatto con alcuni club che vorrebbero accaparrarsi la qualità e le geometrie di Stanislav.

“Restare a Napoli è l’opzione più probabile per ora. Il club non cederà uno dei suoi giocatori migliori per una cifra bassa. Vari allenatori lo hanno cercato e con alcuni di loro sto ancora parlando, ma dipende dai club”.

“Avevamo un accordo con il Barcellona, ​​ma visti i problemi finanziari e il cambio allenatore hanno deciso di ‘congelarci’. Situazione comunque in evoluzione e non del tutto sfumata. Tutti conoscono Lobo, anche a Barcellona, Madrid e in Inghilterra”.

Anche Lobotka, dunque, si iscrive all’elenco di calciatori del Calcio Napoli che potrebbero partire quest’estate: il mese di luglio sarà rovente dalle parti di Dimaro Folgarida, sede della prima parte del ritiro che sosterrà la squadra allenata da Antonio Conte.