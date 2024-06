Antonio Conte affronta nuovamente il tema Kvaratskhelia durante la conferenza stampa al Palazzo Reale.

Conte: “Forse non è chiaro, Kvaratskhelia rimane. Basta con questo ritornello”

“Kvaratskhelia rimane al Napoli. Sento delle perplessità, ma non bisogna averne. Sono stato molto categorico e non vorrei che nel futuro ci sia ancora questo ritornello. La notizia gliel’ha data il presidente, non solo io”.

“Kvara è uno di quelli con caratteristiche importanti. Come lui ce ne sono molti di meno, non è un capriccio volerlo tenere, lo considero forte come considero forte Di Lorenzo. È bravo nell’uno contro uno sulla fascia, ma anche quando viene dentro al campo. Quello che faremo con lui sarà quello di esaltare le sue caratteristiche, a volte dentro, a volte sull’esterno. Se lo tieni sistematicamente nel mezzo, penso perda quella libertà mentale. Dobbiamo assecondare le sue caratteristiche. Lo faremo con tutti: Politano, Ngonge, Lindstrom. L’idea tattica è molto chiara, dovremo solo decidere se difendere a 5 o a 4 quando gli avversari sono forti”.

“Ibrahimovic ha detto che io sono un manager? È così, mi considero tale perché voglio avere voce in capitolo, e il presidente della SSC Napoli lo sa”.