ULTIM’ORA/ Il Napoli mette gli occhi su Lucca: sarà bagarre con Fiorentina e Parma

Calciomercato Napoli. Il Calcio Napoli continua il suo monitoraggio di calciatori per il mercato in entrata. Gli azzurri, nonostante le tante situazioni in fase d’uscita, non vogliono perdere di vista l’opportunità di giungere a innesti di qualità. Dopo il quasi arrivo di Rafa Marin e lo sprint decisivo per Leonardo Spinazzola, ha messo gli occhi anche su Lorenzo Lucca. Una delle sorprese dell’ultimo campionato di Serie A, con gol che hanno trascinato l’Udinese ad una salvezza tutt’altro che semplice. Il giocatore ha tante richieste, tra cui quella del Napoli che, come riporta la Gazzetta dello Sport, è seriamente interessato all’ex Ajax.

Lucca conteso da Napoli, Fiorentina e Parma. Sarà lui il sostituto di Simeone?

Nove gol in campionato che sono valsi più della metà dei punti della sua Udinese. Lorenzo Lucca quando ha segnato è sempre stato decisivo: il gigante d’attacco ha vissuto l’anno della consacrazione in bianconero e ora è uno dei nomi più chiacchierati del momento. Trattativa non facile, sia per le richieste dell’Udinese (attorno ai quindici milioni), sia per la concorrenza. Fiorentina e Parma sono le rivali del Napoli per l’ex Ajax, con la neopromossa leggermente indietro rispetto alle altre due per via dell’esosa richiesta del patron Pozzo.

Calciomercato Napoli: la questione Simeone

Lorenzo Lucca a Napoli potrebbe essere il sostituto naturale di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino vuole cambiare aria per ragioni di campo: i pochi minuti concessi questa stagione hanno pesato tantissimo sulla scelta del Cholito che vuole mettersi in mostra in un’altra squadra. Decisione presa anche a seguito delle convocazioni dell’Argentina in Copa America, che hanno visto il figlio del Cholo escluso anche dai pre-convocati dopo anni di presenza in pianta stabile nei 23 dell’albiceleste. Trattative però non facili, sia in entrata con Lucca (dove la concorrenza è tanta), sia in uscita con Simeone (l’ingaggio sembra essere l’ostacolo principale).