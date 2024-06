Nico Williams sbeffeggia Di Lorenzo: “Aveva la paura negli occhi, sapevo come affrontarlo”

Una partita da dimenticare di un Europeo che, almeno per ora, è tutt’altro che positivo per Giovanni Di Lorenzo. Tre partite senza sussulti, ma il picco (negativo) si è toccato nella sfida contro la Spagna, quando il capitano del Calcio Napoli si è ritrovato continuamente a dover rincorrere Nico Williams, stella dell’Athletic Bilbao. Novanta minuti di sofferenza pura, dove il terzino azzurro ci ha capito poco e nulla: dalla sua fascia è poi nato l’autogol di Calafiori, decisivo in termini di risultati. Il calciatore spagnolo è ritornato su quella serata grazie ad alcune domande poste da Marca dal ritiro delle “Furie Rosse”.

Nico Williams torna a parlare della sfida contro Di Lorenzo, il commento è durissimo

Queste le parole dell’esterno spagnolo durante l’intervista a Marca: “Ti motiva sempre giocare contro grandi giocatori – le parole di Williams nell’intervista a Marca -. Spesso li vedi in tv e quando li hai davanti nella vita reale pensi solo a fare del tuo meglio. Fin dal primo momento ho capito che contro Di Lorenzo c’era una cosa da fare: affrontarlo subito. Ero convinto che se lo avessi fatto, avrei guadagnato un vantaggio. E così è stato: l’ho affrontato e lui ha rinculato, aveva la paura negli occhi quando lo puntavo”.

Ha poi proseguito dicendo: “Il gioco uno contro uno può essere difficile ma anche molto semplice. È molto mentale e anche molto estremo, ma se lo fai bene ti dà un vantaggio. Perché se non riesci a passarlo per la prima volta, se non lo fai subito, poi ci pensi di più e non lo affronti allo stesso modo. Loro (i difensori, ndr) proveranno a inseguirti mentre tu gli rubi lo spazio. La verità è che ho fatto una partita spettacolare”.