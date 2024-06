FOTO/ “Testa bassa e pedalare”: spunta il like del capitano alle parole di Conte

Sembra essere passato un secolo da quando Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, dichiarava che il capitano della SSC Napoli considerava chiusa la sua esperienza in azzurro.

FOTO/ “Testa bassa e pedalare”: spunta il like del capitano di Lorenzo alle parole di Conte

Dopo settimane di polemiche, botte e risposte, pugni in faccia reciproci e schiaffi di richiamo ai tifosi, spettatori inferociti di un teatrino di bassa lega, è arrivato il giorno della conferenza stampa di Antonio Conte.

Lì, come per magia, il mondo è cambiato, ed è tornato ad essere un luogo in cui il terzino, attualmente impegnato con la nazionale italiana, è al centro del progetto Napoli ed è felice di difendere la maglia sulla quale lui stesso aveva cucito quasi quattordici mesi fa un leggendario tricolore.

E poiché oggi un ‘like’ vale più di mille parole, quel click di Giovanni al video pubblicato sul canale ufficiale dei partenopei, al video del suo nuovo allenatore intento a chiedere sudore ed impegno ai ragazzi, possiamo ufficialmente dire che davvero la terra è tornata sull’asse giusto. E che le nuvole bianche e nere che fossero sono solo un lontano ricordo di notti afose in mezzo a un’estate che potrebbe diventare bellissima.