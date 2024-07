Napoli da oggi con sei calciatori in meno: quanto risparmierà De Laurentiis in stipendi

Con una nota ufficiale apparsa sui propri canali, la SSC Napoli ha annunciato la scadenza dei contratti di ben sei calciatori azzurri. Oltre a Diego Demme e Piotr Zielinski, il club ha deciso di non rinnovare gli accordi con Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Leander Dendoncker. Questi ultimi due erano arrivati a gennaio nella finestra di calciomercato cosiddetto di ‘riparazione’.

Il Napoli si libera così di circa 11,2 milioni netti di stipendi, che al lordo diventano quasi 23 milioni di euro. Un vero e proprio affare, considerando che la squadra allenata da Antonio Conte non disputerà le coppe europee e quindi non avrà bisogno, per questa stagione, di una rosa lunga. Nel dettaglio, questi sono gli emolumenti che percepivano i calciatori che hanno lasciato i partenopei il 30 giugno 2024.

Demme 2,5 mln

Idasiak 1,1 mln

Gollini 0,8 mln

Traorè 1 mln

Dendoncker 2,3 mln

Zielinski 3,5 mln

Questa la nota ufficiale della SSC Napoli:

“La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale”.