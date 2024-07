Napoli, calendario di ferro tra la 10a e la 14a: il tour de force tra ottobre e novembre

Giornata di sorteggio del calendario per la Serie A. Per il Calcio Napoli il calendario sorride a metà: si apre a Verona (proprio come nell’anno dello Scudetto e dei 91 punti con Maurizio Sarri in panchina). Nonostante un inizio “soft”, gli azzurri a cavallo tra ottobre e novembre vivranno un vero e proprio filotto di ferro. Per Antonio Conte e soci in rapida successione ci saranno le sfide contro: Milan (fuori casa), Atalanta (in casa), Inter (fuori casa), Roma (in casa). Al termine di questo “poker” ci sarà poi la non facile trasferta di Torino contro i granata del neo-tecnico Vanoli.

Poker di ferro per il Napoli di Antonio Conte, saranno quattro settimane di fuoco e fiamme

Ventotto giorni di fuoco e fiamme per gli azzurri di Antonio Conte. Il calendario dopo un inizio in crescendo riserva una brutta sorpresa al Napoli che si ritrova quattro scontri diretti tutti in rapida successione, con due viaggi direzione Milano nel giro di tre settimane (prima con il Milan di Fonseca, poi dopo con l’Inter di Inzaghi). In mezzo la difficile sfida contro l’Atalanta, che negli ultimi anni al Maradona ha sempre regalato cattive sorprese agli azzurri (tranne l’anno del tricolore, con la magia di Kvara contro sette atalantini). Il ciclo si chiude poi con la Roma di Daniele De Rossi, che come i nerazzurri, a Napoli ha sempre dato filo da torcere.

MILAN-NAPOLI (30/31-10-2024)

NAPOLI-ATALANTA (03/04/-11-2024)

INTER-NAPOLI (10/11-11-2024)

NAPOLI-ROMA (24/25-11-2024)

Dodici punti fondamentali dunque, che potrebbero dare il primo strappo al campionato nel bene o nel male, senza dimenticare il Torino al termine di questo filotto. Occhi naturalmente alla doppia sfida nerazzurra, con Atalanta e Inter nel giro di sette giorni. La Juventus invece sfiderà il Napoli alla quinta giornata del girone d’andata e alla seconda del girone di ritorno.