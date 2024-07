“Ricomincio da te”: il Napoli a Verona alla prima come nella stagione dello scudetto e dei 91 punti

Un segno del destino ha voluto dare il calendario al Calcio Napoli di Antonio Conte. La prima giornata di Serie A, che si giocherà tra il 17 e il 18 agosto, ha messo gli azzurri di fronte all’Hellas Verona in casa degli scaligeri. Una sfida che suscita bellissimi ricordi: la cavalcata al tricolore targato Luciano Spalletti iniziò proprio dal Bentegodi, con il netto 2-5 degli azzurri. Andando a ritroso, nell’estate del 2017, il Napoli di Sarri esordì nell’anno della famosa stagione dei 91 punti proprio al Bentegodi vincendo per 1-3 sotto la pioggia.

Il destino mette il Napoli nuovamente alla prima giornata contro il Verona, quanti bei ricordi

Era il 15 agosto 2022, quando il Napoli di Luciano Spalletti esordì in campionato con un netto 2-5 proprio contro l’Hellas Verona di Cioffi. Il giorno in cui l’Italia scoprì Kvara e la macchina perfetta messa a punto dal tecnico di Certaldo. In gol quel pomeriggio oltre il georgiano (che pareggiò i conti dopo il gol di Lasagna) ci andarono Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e nel finale Matteo Politano che mise la parola fine sulla partita. Dall’altra parte il secondo gol fu siglato da Henry.

Andando indietro nel tempo, il 19 agosto 2017, il Napoli targato Sarri esordì a Verona con un netto 1-3. Partita mai in bilico, con gli azzurri che andarono in vantaggio grazie all’autogol di Souprayen per poi allungare nella ripresa con Milik e Ghoulam. Gol della bandiera nel finale di Pazzini che accorciò le distanze dagli undici metri. C’è anche un terzo precedente, risalente al 1984, quando gli scaligeri vinsero per 3-1, nell’anno che si chiuse con lo Scudetto per i gialloblu. In quella sfida esordì in Serie A un certo Diego Armando Maradona: negli azzurri segnò Bertoni su assist di Salvatore Bagni.