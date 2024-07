Il PSG torna su Osimhen ma chiede lo sconto: il Napoli non cambia idea

Il PSG torna forte per Osimhen ma la richiesta al Napoli non soddisfa ADL e il suo staff

In casa Calcio Napoli si continua a guardare anche in sede d’uscita. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, complice un ingaggio molto pesante rischia di essere tagliato fuori, nonostante Antonio Conte voglia vederlo, capirlo e studiarlo nel ritiro di Dimaro, dove il calciatore ci sarà regolarmente. Nel mentre il PSG torna forte sul calciatore, con una particolare richiesta, lo sconto sulla clausola che sta creando solo problemi nelle trattative.

Il PSG torna a bussare alla porta del Napoli per Osimhen, ma con lo sconto…

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, risulta un ritorno di fiamma tra il Paris Saint-Germain e Victor Osimhen. Nell’ultima settimana c’è stato un contatto tra il DS Campos con gli agenti del calciatore, che vogliono chiudere quanto prima il capitolo cessione. Il PSG è sempre stato vigile sul calciatore, ma nonostante le spese folli a cui ci ha abituato in questi anni, con Osimhen si è andati nel modo più cauto possibile, ritenendo esagerata la cifra della clausola del calciatore.

Il Napoli continua ad ascoltare i parigini e negli ultimi giorni è arrivata una richiesta che potrebbe far svoltare la trattativa. Il PSG ha infatti chiesto uno sconto sulla clausola, di circa venti milioni, così da poter chiudere l’affare senza problemi. Richiesta che però non ha avuto ancora risposte da De Laurentiis che però sembrerebbe non cedere alla proposta, almeno per ora. Lo staff azzurro complice i dieci milioni all’anno percepiti dal calciatore ha pressione nel chiudere la cessione e in caso “disperato” potrebbe accettare nel caso in cui Osimhen continui a rifiutare l’Arabia, dove c’è volontà di pagare l’intera clausola.