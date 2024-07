È giunta al capolinea l’avventura di Victor Osimhen con la maglia della SSC Napoli. Da un paio di giorni, il calciatore non si sta neanche più allenando per evitare infortuni imprevisti, e non ha preso parte all’amichevole vinta dai suoi oramai ex compagni di squadra per 4-0 contro l’Anaune Val di Non. Secondo quanto riportato anche da varie testate nazionali, l’operazione con il PSG è arrivata al punto di svolta decisivo, e si sbloccherà definitivamente entro le prossime ore.

Osimhen vola a Parigi: “Trasloco in atto”. E lo stipendio sarà più alto del previsto

Intanto, l’attaccante nigeriano starebbe guidando a distanza il trasloco in quella che sta per diventare la sua nuova città: Parigi. Per lui si tratta di un ritorno al passato, visto che il Calcio Napoli lo acquistò proprio da una squadra francese, il Lilla.

Il lavoro del suo procuratore Roberto Calenda ha portato i frutti sperati: il calciatore percepirà infatti un ingaggio ben più alto rispetto a quello di 12 milioni di euro di cui si parlava nei giorni scorsi. Osimhen firmerà un accordo fino al 2029 per ben 14 milioni di euro a stagione. Intanto, i transalpini stanno accelerando per la cessione di Kolo Muani, che libererà lo slot utile all’ingresso di Victor.

Ieri, il bomber che condusse il Calcio Napoli ad uno storico, terzo scudetto, ha iniziato a seguire su Instagram il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma, che ha ricambiato di buon grado. Cortesie social che sembrano essere il preambolo ad una chiusura imminente dell’affare.