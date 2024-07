Il braccio destro di Antonio Conte, Lele Oriali, ha espresso le sue prime impressioni sul gruppo che ha trovato al Calcio Napoli. Interrogato anche sulle sue sfide in campo con Diego Armando Maradona, l’ex bandiera dell’Inter non ha perso l’occasione per ricordare l’immensità del Pibe de Oro.

VIDEO/ Lele Oriali su Maradona: “Ho incontrato molti campioni, ma come lui nessuno mai”

Queste le parole di Lele Oriali:

“Per quanto riguarda il gruppo, sono molto contento, non soddisfatto ma contento. abbiamo trovato dei ragazzi che si impegnano e che si applicano molto. Ci vorrà sicuramente tempo per fargli comprendere quello che da loro si pretende: noi abbiamo pazienza, ma fino a un certo punto”.

“Qui porto la mia esperienza, non solo da giocatore, ma anche da dirigente. Quando giocavo io, c’era la tv in bianco e nero. La fortuna mi ha assistito, e sono riuscito a toccare traguardi che credevo irraggiungibili. Farò il possibile e l’impossibile per portare qualcosa di importante a questa società”.

“Mi occuperò della gestione sportiva della prima squadra della SSC Napoli, con i dirigenti che mi daranno una grossa mano. Sono certo che con un po’ di pazienza riusciremo a toglierci qualche soddisfazione”.

“Diego Armando Maradona è stato in assoluto il giocatore più forte che abbia mai incontrato in campo. Ne ho sfidati parecchi di campioni, ma nessuno è mai stato come lui. Mi sembra anche superfluo ricordarlo”.