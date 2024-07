Qualcuno ha detto che il passato non si può cancellare. Vero per molti, non certo per Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha eliminato poche ore fa tutte le foto dal suo profilo ufficiale Instagram, che lo ritraevano con le maglie delle sue precedenti squadre.

Lukaku cancella tutto il suo passato social: sta preparando un terreno tutto azzurro

Un’operazione che lascia presagire solo una cosa: il social media manager del centravanti ha iniziato già a lavorare per creare una nuova veste di Lukaku tutta azzurra. È noto, infatti, come la SSC Napoli acquisisca da anni anche i diritti d’immagine dei calciatori che compra, per non lasciare nulla al caso.

L’operazione social fatta da Romelu e dal suo entourage, fa intendere dunque che i preparativi per il suo annuncio già sono iniziati. Il belga ha scelto di tagliare completamente i ponti con le sue ex squadre, AS Roma compresa. Sono sparite addirittura le foto che lo ritraevano impegnato con la propria nazionale.

Insomma, si attende solo la cessione di Victor Osimhen, e poi Lukaku potrà finalmente riabbracciare l’allenatore più influente della sua carriera: Antonio Conte. Tra poche ore i loro destini e quello del Calcio Napoli, saranno finalmente chiari.