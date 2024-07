Napoli, senti Bonucci: “Con Conte possono aprire un ciclo stile Juventus”

Il Calcio Napoli di Antonio Conte continua ad allenarsi e a programmare la stagione che inizierà il prossimo 10 agosto con il primo turno di Coppa Italia contro il Modena al Diego Armando Maradona.

Nel mentre i commenti sui primi dieci giorni agli ordini del tecnico arrivano da tanti protagonisti tra cui il Corriere dello Sport ha intercettato Leonardo Bonucci. Il difensore nella sua lunga intervista sull’allenatore leccese ha voluto azzardare un paragone abbastanza grosso, parlando di un “ciclo azzurro” stile Juventus agli ordini di Conte.

Bonucci e l’ammissione sul Napoli targato Antonio Conte. Si aprirà un ciclo?

Leonardo Bonucci parla così di Antonio Conte, allenatore con cui ha condiviso tanti successi e un ottimo Europeo nel 2016, con un’Italia non ricordata per la qualità dei singoli ma bensì per il collettivo che il tecnico riuscì a creare: “Sa tirare fuori il meglio dai suoi uomini, prima che calciatori. Pesca la migliore qualità e la trasforma in fuoco per il gruppo riuscendo a creare il collettivo che in questo sport è fondamentale. È un martello, dà il massimo, ti spinge a fare altrettanto e ti spinge al limite e oltre”.

Che ne pensi dell’arrivo di Conte al Napoli? E’ stata la scelta giusta?: “La scelta migliore che il presidente De Laurentiis potesse fare quest’estate. Per quello che ho visto, al Napoli l’anno scorso è mancata la scintilla e la voglia di vincere. Antonio porterà idee nuove, gioco, identità. Prima di tutto, però, porterà entusiasmo. È la botta di adrenalina: serviva ad un ambiente e ad un gruppo che vuole tornare a sognare. Il Napoli ha preso uno degli allenatori top al mondo, che insegna calcio e dà conoscenza. Insomma il Napoli può aprire un ciclo, come è capitato a noi alla Juventus”.