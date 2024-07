Torna in campo il Calcio Napoli di Antonio Conte, che festeggerà sulla panchina azzurra il suo primo compleanno da tecnico dei partenopei (55 anni per il leccese). Questa sera, con calcio d’inizio previsto per le ore 20, si disputerà la quarta amichevole di questo pre-campionato, la seconda allo stadio Teofilo Patini.

Avversari di turno saranno i francesi del Brest. Data per certa l’assenza di Victor Osimhen, così come avvenuto nei test precedenti, occhi puntati tutti su Khvicha Kvaratskhelia, che alla prima apparizione contro l’Egnatia ha immediatamente incantato con un gol d’autore.

Stasera SSC Napoli-Brest: le probabili formazioni e dove vedere la partita in streaming

Queste le probabili formazioni di SSC Napoli-Brest:

Società Sportiva Calcio Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira.

A disposizione: Caprile, Contini, Turi, Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus, Mezzoni, Iaccarino, Cajuste, Folorunsho, Mario Rui, Gaetano, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Simeone, Osimhen.

Brest (4-3-3): Bizot; Zogbé, Le Cardinal, Chardonnet, Lala; Magnetti, Martin, Camara; Del Castillo, Pereira Lage, Le Douaron. Allenatore: Roy.

La partita sarà visibile in esclusiva streaming sul sito OneFootball, che ha acquisito dal club il pacchetto completo per la trasmissione dei test pre-campionato. Il prezzo sarà di 6,99 euro: non conviene più acquistare il Napoli Summer Pass, che costa 14,99 euro. Anche l’ultima amichevole in programma, contro il Girona, costerà infatti 6,99 euro.